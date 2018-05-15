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Путін відкрив Керченський міст

Президент Росії за кермом "КамАЗа" очолив колону автомобілів і вантажної техніки, яка здійснила першу поїздку по мосту
Президент Росії Володимир Путін відкрив автомобільну частину мосту через Керченську протоку, що з'єднує Крим і Краснодарський край.
Путін відкрив Керченський міст Фото: ТАСС

Путін за кермом "КамАЗа" очолив колону автомобілів і вантажної техніки, яка здійснила першу поїздку по мосту, передає "Дождь".


Фото: скріншот

Зазначимо, що рух автомобілів по мосту відкриють достроково, о 5:30 16 травня (по Москві).

"Рух машин запустять одночасно в обидві сторони. Проїхати можна буде по двох смугах в обох напрямках, максимальна швидкість руху - 90 кілометрів на годину, зупинка на мосту заборонена", - зазначають у виданні.


Фото: Вести.Ru

Спілкуючись із будівельниками, російський президент заявив, що роботи з будівництва споруди будуть продовжені, пише "Радіо Свобода".

"Перша лінійка – найважливіша, не сумніваюся, що все у вас вийде і восени (відкриють – ред.) вантажну, а через рік – залізничну", – сказав Путін.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.

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15 05 2018 15:55
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