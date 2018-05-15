Путін відкрив Керченський міст
Путін за кермом "КамАЗа" очолив колону автомобілів і вантажної техніки, яка здійснила першу поїздку по мосту, передає "Дождь".
Фото: скріншот
Зазначимо, що рух автомобілів по мосту відкриють достроково, о 5:30 16 травня (по Москві).
"Рух машин запустять одночасно в обидві сторони. Проїхати можна буде по двох смугах в обох напрямках, максимальна швидкість руху - 90 кілометрів на годину, зупинка на мосту заборонена", - зазначають у виданні.
Фото: Вести.Ru
Спілкуючись із будівельниками, російський президент заявив, що роботи з будівництва споруди будуть продовжені, пише "Радіо Свобода".
"Перша лінійка – найважливіша, не сумніваюся, що все у вас вийде і восени (відкриють – ред.) вантажну, а через рік – залізничну", – сказав Путін.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"