Нацрада визначила чотири радіостанції, які розпочнуть мовлення в анексованому Криму
Компанії обирали на конкурсі. Нацрада ухвалила рішення про видачу ліцензій для мовлення радіостанцій: НТКУ (Центральна дирекція "Українське радіо"), ТОВ "ТК "Атлант-СВ" з Києва, ГО "Радіо кримських громад" ("Радіо Крим.Реалії"), ТРК "СОФІЯ" з Херсона, повідомляє Нацрада у Facebook.
"Після добудови нової вежі в Чонгарі Херсонської області, яка розміщена за 15 км від КПВВ, можна буде розпочинати мовлення", - йдеться у повідомленні.
Член Нацради Сергій Костинський зазначив, що наступного року через вимкнення аналогового телебачення буде звільнено багато радіочастот, і всі, хто хочуть мовити, отримають значно більші шанси здобути ліцензію.
Нагадаємо, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.
Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить все можливе, щоб найближчим часом в анексованому Криму відновилося українське мовлення.
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