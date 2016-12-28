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Нацрада визначила чотири радіостанції, які розпочнуть мовлення в анексованому Криму

У 2017 році всі, хто хочуть мовити, отримають значно більші шанси здобути ліцензію
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обрала чотири радіокомпанії, які мовитимуть на територію анексованого Криму з телевежі в Чонгарі.
Нацрада визначила чотири радіостанції, які розпочнуть мовлення в анексованому Криму Фото: 112.ua

Компанії обирали на конкурсі. Нацрада ухвалила рішення про видачу ліцензій для мовлення радіостанцій: НТКУ (Центральна дирекція "Українське радіо"), ТОВ "ТК "Атлант-СВ" з Києва, ГО "Радіо кримських громад" ("Радіо Крим.Реалії"), ТРК "СОФІЯ" з Херсона, повідомляє Нацрада у Facebook.

"Після добудови нової вежі в Чонгарі Херсонської області, яка розміщена за 15 км від КПВВ, можна буде розпочинати мовлення", - йдеться у повідомленні.

Член Нацради Сергій Костинський зазначив, що наступного року через вимкнення аналогового телебачення буде звільнено багато радіочастот, і всі, хто хочуть мовити, отримають значно більші шанси здобути ліцензію.

Нагадаємо, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі почнеться до кінця зими.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна робить все можливе, щоб найближчим часом в анексованому Криму відновилося українське мовлення.

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28 12 2016 15:55
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