"Таємна імперія" Медведєва: розслідування Навального, - ВІДЕО

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального опублікував розслідування і фільм, присвячені резиденціям прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

У розслідуванні йдеться про те, що на фонди, пов'язані з російським прем'єром, переказали щонайменше 70 млрд рублів грошима і майном.

За даними ФБК, загалом Медведєв пов'язаний з декількома дорогими об'єктами нерухомості. Серед них садиба Міловка у Плесі, про яку фонд Навального писав ще у вересні, садиба в селищі Знаменське на Рубльовці вартістю близько 5 млрд рублів, резиденція в Курській області, виноградники в районі Анапи, особняк на Красній Поляні, ділянка біля села Маслове на Рубльово-Успенському шосе, а також дві ділянки біля моря в Краснодарському краї й особняк у Петербурзі. Крім того, ФБК заявив, що офшор, також пов'язаний з Медведєвим, володіє двома яхтами.

У публікації стверджується, що перераховане майно "придбане за хабарі олігархів і кредити держбанків". Практично всі перелічені активи належать благодійним фондам і, по суті, "не належать нікому", йдеться в розслідуванні. Керуючими цих об'єктів називаються друзі й однокурсники Медведєва, а також його "довірені особи".

У розслідуванні ФБК, яке було присвячене плесівській садибі Міловка, йшлося, що ділянка належить фондам "Градислава" і "Дар". Засновником "Градислави" є Леонід Рубцов, який також керує фірмою "Грін Ярд". Своєю чергою "Грін Ярд" належить фонду "Соцміськпроект", яка перебуває в управлінні Іллі Єлісєєва й Олексія Четверткова, однокурсників Медведєва.

"Соцміськпроекту" також належить "розкішна садиба" в селищі Знаменське в районі Рубльовського шосе. ФБК оцінив її в 5 млрд рублів. Відповідно до виписки з Росреєстру, цю нерухомість фонду подарував мільярдер Алішер Усманов.

З іменем Медведєва ФБК пов'язує і садибу в селі Мансурове Курської області, де жив дід прем'єр-міністра. На території ділянки розташовано спортивний корт, вертолітні майданчики і великий будинок. Поруч розташовано агрокомплекс "Мансурове". Ним керують Ілля Єлісєєв, а також двоюрідний брат Медведєва Андрій. Родич прем'єра також виявився керівником компанії, засновником якої виступає ЗАТ "Курськпротеплиця". Її також очолює Ілля Єлісєєв, а основним засновником є "Соцміськпроект".

Нагадаємо, що російський опозиціонер Олексій Навальний виклав на своєму сайті відео, зняте з безпілотника, на якому показано маєток прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва в місті Плес на березі Волги.