Навальний подав до суду на президента Росії
Як повідомила РБК прес-секретар Тверського суду Анастасія Дзюрко, позов зареєстрований 3 листопада.
"Позов буде розглянутий в установленому законом порядку. Вся інформація буде після свят", - сказала вона.
Зазначимо, Навальному заборонено брати участь у виборах президента Росії, запланованих на березень 2018 року.
Нагадаємо, у середу Олексій Навальний заявив, що подає на президента РФ Володимира Путіна до суду через блокування зустрічей із виборцями та проведення мітингів.
Навальний 22 жовтня був звільнений після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.
Зокрема, у російських містах 7 жовтня на акціях на підтримку Олексія Навального було затримано щонайменше 262 людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків