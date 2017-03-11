Навальний подав до суду на президента Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний подав позов до Тверського районного суду до президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомила РБК прес-секретар Тверського суду Анастасія Дзюрко, позов зареєстрований 3 листопада.

"Позов буде розглянутий в установленому законом порядку. Вся інформація буде після свят", - сказала вона.

Зазначимо, Навальному заборонено брати участь у виборах президента Росії, запланованих на березень 2018 року.

Нагадаємо, у середу Олексій Навальний заявив, що подає на президента РФ Володимира Путіна до суду через блокування зустрічей із виборцями та проведення мітингів.

Навальний 22 жовтня був звільнений після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.

Зокрема, у російських містах 7 жовтня на акціях на підтримку Олексія Навального було затримано щонайменше 262 людини.