ПОЛІТИКА НОВИНИРосійський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що подає на президента РФ Володимира Путіна до суду через блокування зустрічей із виборцями та проведення мітингів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навальний подасть на Путіна до суду
Також позов стосується і адміністрації президента
Олексій Навальний. Фото: nnm.ru
"Ми подаємо в суд і на Путіна, і на його адміністрацію. У суді ми представимо вичерпні докази того, як міські адміністрації по всій країні діють організовано, синхронно і по явним вказівкам з Москви. Зажадаємо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддані особисто Путіним, ніхто інший просто не міг це зробити", - ідеться у блозі Навального.
Нагадаємо, Олексій Навальний 22 жовтня був звільнений після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.
Зокрема, у російських містах 7 жовтня на акціях на підтримку Олексія Навального було затримано щонайменше 262 людини.
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