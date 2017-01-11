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Навальний подасть на Путіна до суду

Також позов стосується і адміністрації президента
Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що подає на президента РФ Володимира Путіна до суду через блокування зустрічей із виборцями та проведення мітингів.
Навальний подасть на Путіна до суду Олексій Навальний. Фото: nnm.ru

"Ми подаємо в суд і на Путіна, і на його адміністрацію. У суді ми представимо вичерпні докази того, як міські адміністрації по всій країні діють організовано, синхронно і по явним вказівкам з Москви. Зажадаємо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддані особисто Путіним, ніхто інший просто не міг це зробити", - ідеться у блозі Навального.

Нагадаємо, Олексій Навальний 22 жовтня був звільнений після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.

Зокрема, у російських містах 7 жовтня на акціях на підтримку Олексія Навального було затримано щонайменше 262 людини.

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01 11 2017 16:40
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