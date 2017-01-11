Навальний подасть на Путіна до суду

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що подає на президента РФ Володимира Путіна до суду через блокування зустрічей із виборцями та проведення мітингів.

"Ми подаємо в суд і на Путіна, і на його адміністрацію. У суді ми представимо вичерпні докази того, як міські адміністрації по всій країні діють організовано, синхронно і по явним вказівкам з Москви. Зажадаємо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддані особисто Путіним, ніхто інший просто не міг це зробити", - ідеться у блозі Навального.

Нагадаємо, Олексій Навальний 22 жовтня був звільнений після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.

Зокрема, у російських містах 7 жовтня на акціях на підтримку Олексія Навального було затримано щонайменше 262 людини.