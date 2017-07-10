На акціях на підтримку Навального в Росії затримали понад 260 осіб
Про це повідомляє "ОВД-Инфо".
За інформацією видання, найбільше затриманих в Санкт-Петербурзі – щонайменше 66 осіб. У Ярославлі затримали 54 людини, в Липецьку – 20, в Єкатеринбурзі – 14.
Загалом людей затримували в 27 містах.
"Також є затримані в Калінінграді, Краснодарі, Москві, Пермі, Пскові, Саранську, Селятині, Сочі, Ставрополі, Твері, Тюмені, Якутську. Усіх відпустили в Єкатеринбурзі, Іжевську, Нижньому Тагілі, Ростові-на-Дону, Самарі, Саратові, Тулі, Тюмені і Південно-Сахалінську", – йдеться в повідомленні.
Фото: reuters.com
Прихильники Олексія Навального оголосили, що мають намір залишатися на Манежній площі в Москві, вимагаючи звільнення політика і глави його передвиборної кампанії Леоніда Волкова з-під арешту. Повідомляється, що на площі знаходяться близько 300 осіб.
Нагадаємо, глава Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, який знаходиться під адміністративним арештом за заклик до несанкціонованих акцій, закликав свої штаби в 80 містах Російської Федерації організувати пікети по всій країні 7 жовтня. Раніше повідомлялося про понад 100 затриманих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа