У Росії опозиція планує провести акції протесту
Захід заплановано в Санкт-Петербурзі, на Марсовому полі.
"Заявку на проведення цього заходу надійшла досить давно - ще на тому тижні. Оскільки ця акція не була узгоджена, було направлено відповідне повідомлення організаторам. Спроби її організувати і провести теж будуть незаконними", - радник голови Комітету з питань законності, правопорядку і безпеки РФ Іван Краснов. За його словами, у правоохоронних органів у даній ситуації будуть підстави, щоб "вживати заходів щодо недопущення або припинення цієї акції".
Також зазначено, що навальний і його прихильники також подали заявку на мітинг на Пушкінській площі в Москві, однак отримали від влади міста відмова.
Тоді опозиціонер РФ закликав своїх прихильників прийти "на будь-яку точку Тверській вулиці".
Нагадаємо, в Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.
4 жовтня Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акції протесту по всій Росії.
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