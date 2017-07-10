У Росії опозиція планує провести акції протесту

Глава Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, який знаходиться під адміністративним арештом за заклик до несанкціонованих акцій, закликав свої штаби в 80 містах Російської Федерації організувати пікети по всій країні 7 жовтня.

Захід заплановано в Санкт-Петербурзі, на Марсовому полі.

"Заявку на проведення цього заходу надійшла досить давно - ще на тому тижні. Оскільки ця акція не була узгоджена, було направлено відповідне повідомлення організаторам. Спроби її організувати і провести теж будуть незаконними", - радник голови Комітету з питань законності, правопорядку і безпеки РФ Іван Краснов. За його словами, у правоохоронних органів у даній ситуації будуть підстави, щоб "вживати заходів щодо недопущення або припинення цієї акції".

Також зазначено, що навальний і його прихильники також подали заявку на мітинг на Пушкінській площі в Москві, однак отримали від влади міста відмова.

Тоді опозиціонер РФ закликав своїх прихильників прийти "на будь-яку точку Тверській вулиці".

Нагадаємо, в Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.

4 жовтня Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акції протесту по всій Росії.