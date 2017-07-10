Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Росії опозиція планує провести акції протесту

Пікети заявлені в 80 містах країни.
Глава Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, який знаходиться під адміністративним арештом за заклик до несанкціонованих акцій, закликав свої штаби в 80 містах Російської Федерації організувати пікети по всій країні 7 жовтня.
У Росії опозиція планує провести акції протесту Олексій Навальний. Фото: vidomosti-ua.com

Захід заплановано в Санкт-Петербурзі, на Марсовому полі.

"Заявку на проведення цього заходу надійшла досить давно - ще на тому тижні. Оскільки ця акція не була узгоджена, було направлено відповідне повідомлення організаторам. Спроби її організувати і провести теж будуть незаконними", - радник голови Комітету з питань законності, правопорядку і безпеки РФ Іван Краснов. За його словами, у правоохоронних органів у даній ситуації будуть підстави, щоб "вживати заходів щодо недопущення або припинення цієї акції".

Також зазначено, що навальний і його прихильники також подали заявку на мітинг на Пушкінській площі в Москві, однак отримали від влади міста відмова.

Тоді опозиціонер РФ закликав своїх прихильників прийти "на будь-яку точку Тверській вулиці".

Нагадаємо, в Росії Московський міський суд визнав законним рішення про адміністративний арешт на 20 діб політика Олексія Навального за заклики до неузгодженої акції.

4 жовтня Олексій Навальний оголосив про проведення 7 жовтня акції протесту по всій Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 10 2017 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.