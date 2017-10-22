В Росії опозиціонера Навального випустили після 20 діб тюрми
Під час попередніх затримань поліція іноді випускала Навального в неоголошений час, щоб уникнути уваги громадськості та засобів масової інформації. Прес-секретар Навального Кіра Ярмуш сказала, що активіст звернеться до прихильників 22 жовтня в Астрахані на узгодженому з владою мітингу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Навальний заявив про намір балотуватися на президентських виборах у березні 2018 року і проводить активну президентську кампанію.
Однак у Центральный виборчій комісії заявили, що Навальний не має права балотуватися на посаду президента через обвинувачення у фінансових злочинах по одній із двох гучних справ, які, за його словами, були сфабриковані владою з політичних мотивів. Голова ЦВК Елла Памфілова заявила 17 жовтня, що Навальний зможе балотуватися в президенти не раніше 2028 року.
Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб відправитися на мітинг в Нижньому Новгороді.
2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним в закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогород.
Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії в підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.
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