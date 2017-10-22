Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Росії опозиціонера Навального випустили після 20 діб тюрми

Під час попередніх затримань поліція іноді випускала Навального в неоголошений час, щоб уникнути уваги громадськості та засобів масової інформації
Опозиційний політик Олексій Навальний звільнений 22 жовтня після 20-денного тюремного ув'язнення за організацію несанкціонованих акцій протесту.
В Росії опозиціонера Навального випустили після 20 діб тюрми Олексій Навальний. Фото: radiosvoboda.org

Під час попередніх затримань поліція іноді випускала Навального в неоголошений час, щоб уникнути уваги громадськості та засобів масової інформації. Прес-секретар Навального Кіра Ярмуш сказала, що активіст звернеться до прихильників 22 жовтня в Астрахані на узгодженому з владою мітингу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Навальний заявив про намір балотуватися на президентських виборах у березні 2018 року і проводить активну президентську кампанію.

Однак у Центральный виборчій комісії заявили, що Навальний не має права балотуватися на посаду президента через обвинувачення у фінансових злочинах по одній із двох гучних справ, які, за його словами, були сфабриковані владою з політичних мотивів. Голова ЦВК Елла Памфілова заявила 17 жовтня, що Навальний зможе балотуватися в президенти не раніше 2028 року.

Олексій Навальний був затриманий 29 вересня, коли він виходив з дому в Москві, щоб відправитися на мітинг в Нижньому Новгороді.

2 жовтня Симоновський суд Москви заарештував Навального на 20 діб за повторне порушення порядку проведення масових акцій. Політика визнали винним в закликах до неузгодженої акції в Нижньому Новогород.

Навальний заявив, що його затримали, щоб не дати проводити мітинги по всій Росії в підтримку своєї виборчої кампанії. Він також назвав арешт подарунком Володимиру Путіну на день народження 7 жовтня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 10 2017 11:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.