Найактивніший вулкан Європи сповзає в бік Середземного моря

Найближчі десять років дослідникам слід стежити, чи не подвоїться швидкість руху вулкана

Найактивніший вулкан Європи – Етна – сповзає в бік Середземного моря зі швидкістю близько 14 міліметрів на рік.

Про це повідомляє BBC.

Команда, яку очолюють дослідники з Британії, говорить, що за ситуацією потрібно ретельно спостерігати. У майбутньому рух Етни може призвести до збільшення загрози від цього вулкана.

"Поки немає причин для тривоги, проте спостерігати необхідно, особливо, якщо ми хочемо помітити прискорення руху", – розповів один з авторів дослідження Джон Мюррей.

Геолог британського Відкритого університету Джон Мюррей провів майже півстоліття, вивчаючи головний європейський вулкан. За цей час він встановив мережу високоточних GPS-станцій навколо гори, щоб стежити за її поведінкою.

Ця апаратура чутлива до міліметрових змін форми вулканічного конуса. На основі даних, зібраних за 11 років, стало очевидно, що гора зсувається на південний схід, у напрямку прибережного міста Джарре. Воно розташоване приблизно за 15 км від вулкана.

Фактично Етна сповзає вниз дуже пологим схилом із нахилом лише в 1-3 градуси. Це відбувається, оскільки гора розташовується на платформі з крихких та піддатливих осадових відкладень.

Команда доктора Мюррея провела лабораторні експерименти, щоб проілюструвати, як це працює. Вчені вважають, що їм вперше вдалося безпосередньо спостерігати сповзання основи цілого активного вулкана.

За людськими мірками рух на 14 мм в рік – тобто близько 1,4 метра за сто років – здається незначним. Однак геологічні дослідження в інших частинах світу свідчать, що це може призвести до руйнівних наслідків. Наприклад, на схилах вулкану можуть початися зсуви.

Мюррей і його колеги підкреслюють, що подібні катаклізми дуже рідкісні, і у критичну стадію ситуація може увійти через кілька століть, а то й тисячоліть.

Крім того, немає ніяких свідчень, що саме це станеться з Етною. Місцеві мешканці не повинні турбуватися, підкреслюють вчені.

"14 мм на рік – середній показник, він відрізняється від року до року", – пояснює Мюррей.

"Я думаю, що тепер потрібно буде стежити, чи не подвоїться швидкість руху за наступні 10 років – це могло б бути попередженням. Якщо вона скоротиться вдвічі, я б сказав, що турбуватися немає про що", – каже він.

Актуальніша проблема полягає в тому, що рух вулкана може ускладнювати спостереження вулканологів за активністю Етни.

Вчені розуміють, що вулканічна активність Етни може посилитися через рух магми, яка змінює форму гори. Щоб отримати точні дані про такі зміни, вченим доведеться враховувати також і ковзання вулкана.

Нагадаємо, на Філіппінах сталося виверження вулкана "Майон".