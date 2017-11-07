Найбільший у світі мобільний оператор LycaMobile отримав ліцензію для роботи в Україні

Нацкомісія регулювання зв'язку видала компанії "ТриМоб" (Укртелеком) копію ліцензії на 3G. Її буде використовувати для роботи в Україні британський віртуальний оператор LycaMobile.

LycaMobile планує почати роботу в Україні через кілька місяців на базі мережі "ТриМоб" - повідомляє LIGA.net, відзначаючи також, що 4 липня НКРЗІ внесла в телеком-реєстр компанію "Лайкамобайл Україна", яка представлятиме інтереси LycaMobile в Україні.

LycaMobile - найбільший в Європі віртуальний оператор. Компанія працює в 22 країнах і обслуговує понад 15 млн абонентів, її обіг за 2015 рік - 1,6 млрд євро. Вона орендує в мобільних операторів інфраструктуру і продає на її базі сервіси для кінцевих клієнтів. LycaMobile позиціонує себе як оператор з низькими тарифами.

У "ТриМоб" є власна інфраструктура в усіх великих містах, але при цьому тільки 0,5 млн абонентів. Довантажити мережу можна за рахунок партнерських домовленостей.

"ТриМоб" побудував свою 3G-мережу доволі давно і зараз практично не інвестує в розширення територіальної присутності. На сайті оператора зазначено, що швидкість доступу 3G може досягати 7,2 Мбіт/сек, що суттєво нижче, ніж у великої трійки ("Київстар", Vodafone Україна, lifecell). Тут "ТриМоб" може виручити договір про національний роумінг з Vodafone Україна, який дозволяє надавати послуги абонентам, коли вони опиняються поза зоною дії мережі.

Раніше iPress.ua повідомляв, що найбільший у світі віртуальний оператор мобільного зв'язку (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile готується до входу на український ринок.