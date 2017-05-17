Найбільший у світі віртуальний мобільний оператор виходить на український ринок
Минулого тижня в Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), відбулася зустріч з представниками цієї компанії, а також Укртелеком та Тримоб, повідомляє liga.net.
"LycaMobile планує підписати з мобільним оператором СКМ партнерську угоду", - повідомило джерело видання.
Інформація співрозмовника підтвердилася. У прес-службі Укртелекому сказали, що компанія розглядає варіант розвитку Тримоба у співпраці з LycaMobile.
"Однак деталей переговорів на даному етапі ми не розголошуємо", - додає директор з корпоративних комунікацій оператора Михайло Шуранов. Глава НКРЗІ Олександр Животовський підтвердив, що зустріч дійсно мала місце.
"Їм потрібна консультація щодо формату співпраці. Точніше, технічним та юридичним особливостям. В цьому і розбираємося", - уточнив він.
В кінці 2015 року компанія почала консультації з НКРЗІ. Але знайти партнерську мережу все ще не вдавалося. Українська "велика трійка" (Київстар, МТС Україна (Vodafone) і lifecell) не практикують здачу в оренду інфраструктури віртуальним гравцям. Що стосується Тримоб, то цей актив Укртелекому ще зовсім недавно міг стати предметом поглинання МТС Україна. Але угода в кінці минулого року зірвалася: АМКУ довго не погоджував її, і покупець відкликав заявку.
Нагадаємо, Київстар запустить тарифи зі зменшеними розцінками для дзвінків на стаціонарні телефони відповідно до рекомендацій Антимонопольного комітету України.
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