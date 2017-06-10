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НАЗК просить доступ до всіх реєстрів, необхідних для перевірки декларацій

Аналіз було проведено за допомогою експертів Програми "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні"
Для забезпечення процесу повної перевірки е-декларацій НАЗК необхідно мати доступ до всіх державних реєстрів України.
НАЗК просить доступ до всіх реєстрів, необхідних для перевірки декларацій

Про це йдется у звіті НАЗК на основі аналізу бізнес-процесів повної перевірки е-декларацій, повідомляє прес-служба агентства.

Аналіз було проведено за допомогою експертів Програми "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні" (EUACI).

За його результатами підготовлено звіт, у якому вказується на проблеми, з якими доводиться стикатися у процесі проведення повної перевірки е-декларацій та надано 85 рекомендацій щодо їх усунення чи удосконалення процесу перевірки.

Відповідно до рекомендацій, покращення бізнес-процесів у НАЗК може відбутись після усунення зовнішніх обмежень, зокрема, шляхом надання НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення перевірок, та удосконалення порядку проведення повної перевірки декларацій.

Для порівняння у звіті наводиться інформація про Румунське агентство з питань доброчесності (АNI), яке володіє доступом до всіх необхідних баз даних та щороку проводить близько 4 000 перевірок декларацій.

"Будучи у таких же умовах, НАЗК зможе обробляти у декілька разів більше декларацій, ніж румунські колеги, зважаючи на кількість проведених на сьогодні повних і спеціальних перевірок декларацій за відсутності модуля верифікації та наявності доступу до лише 11 з 23 необхідних реєстрів та баз даних", - йдеться у повідомленні.

Експерти EUACI наголошують на необхідності запровадження обов’язкової формули обчислення необґрунтованих статків/незаконного збагачення як зобов’язуючої настанови для всіх зацікавлених сторін процесу повної перевірки декларацій, розслідування, провадження та судового розгляду справ щодо незаконного збагачення.

Одночасно, одним із невідкладних питань є запровадження електронної системи розподілу справ щодо повної перевірки декларацій та передача НАЗК функцій адміністрування Реєстру е-декларацій.

Крім цього, експерти EUACI підкреслюють необхідність уповноваження НАЗК самостійно приймати внутрішні рішення щодо процедури й методів перевірки декларацій без реєстрації цих рішень у Міністерстві юстиції.

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06 10 2017 06:36
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