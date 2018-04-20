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НБУ розраховує на нову програму МВФ з 2020 року

На 2019-2020 роки припаде пік виплат за зовнішніми боргами
Національний банк розраховує, що 2020 року Україна отримає нову програму Міжнародного валютного фонду.
НБУ розраховує на нову програму МВФ з 2020 року Фото: profi-forex.org

НБУ зазначає, що в 2018-2020 роках на тлі поступового поліпшення інвестиційного клімату прогнозується відновлення припливу боргового капіталу в приватний сектор, а також поступове нарощування прямих іноземних інвестицій; тоді як розміщення єврооблігацій дасть можливість рефінансувати частину зовнішнього державного боргу, пік виплат за яким припаде на 2019-2020 роки, - йдеться в  інфляційному звіті Національного банку.

У результаті профіцит зведеного платіжного балансу 2018 року разом з отриманням фінансування МВФ дасть можливість акумулювати міжнародні резерви в розмірі 21,6 млрд доларів. Потім вони трохи скоротяться через потребу обслуговувати борги.

При цьому НБУ наголошує, що "ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF 2018 року та підписання нової програми 2020 року".   

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20 04 2018 15:55
ТЕГИ: НБУ, МВФ, кредит
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