НБУ розраховує на нову програму МВФ з 2020 року
НБУ зазначає, що в 2018-2020 роках на тлі поступового поліпшення інвестиційного клімату прогнозується відновлення припливу боргового капіталу в приватний сектор, а також поступове нарощування прямих іноземних інвестицій; тоді як розміщення єврооблігацій дасть можливість рефінансувати частину зовнішнього державного боргу, пік виплат за яким припаде на 2019-2020 роки, - йдеться в інфляційному звіті Національного банку.
У результаті профіцит зведеного платіжного балансу 2018 року разом з отриманням фінансування МВФ дасть можливість акумулювати міжнародні резерви в розмірі 21,6 млрд доларів. Потім вони трохи скоротяться через потребу обслуговувати борги.
При цьому НБУ наголошує, що "ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF 2018 року та підписання нової програми 2020 року".
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