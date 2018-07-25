Недонадходження ЄСВ призвело до затримок пенсій у липні

"Виплати йдуть, тривають, завершення виплат ми очікуємо через кілька днів"

Пенсійний фонд повідомив, що в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.

"Зміщення графіка фінансування виплат обумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску. З початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 млрд гривень, зокрема 1,7 млрд гривень протягом 24 липня", - йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд гарантував, що цього місяця забезпечення фінансовим ресурсом буде в повному обсязі.

У той самий час заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір запевнив, що виплата затриманих пенсій - питання декількох днів.

"Виплати йдуть, тривають, завершення виплат ми очікуємо через кілька днів. Проводиться робота, щоб у серпні ми виплатили все рівномірно, без зривів", - сказав він в ефірі 112 каналу.

Заступник міністра розраховує, що наступного місяця вдасться уникнути затримок виплат пенсій.

Станом на 1 липня 2018 року в Україні налічують 11,4 млн пенсіонерів. Наприкінці 2017 року в рамках пенсійної реформи в Україні підвищили пенсії для 10,2 млн пенсіонерів, або для 90% від їх загальної кількості. Після перерахунків середній розмір пенсій збільшився на 561,18 гривні. до 2 447,95 гривні (до середини 2018 року середня пенсія зросла ще на 100 гривень), хоча для 40% пенсіонерів підвищення пенсій склало менш ніж 200 гривень.

2019 року в рамках індексації пенсії збираються збільшити ще на 20%.