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Неплатникам аліментів заборонять виїзд з України

З 6 лютого злісних неплатників аліментів можуть позбавити водійських прав та прав на використання зброї
Осіб, що не сплачують аліменти протягом 6 місяці, будуть позбавляти права виїжджати з країни, керувати автівкою та використовувати зброю
Неплатникам аліментів заборонять виїзд з України Фото: з відкритих джерел

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає “Інтерфакс-Україна”.

За новим законом, з 6 лютого злісних неплатників аліментів можуть позбавити водійських прав та прав на використання зброї.

"Із завтрашнього дня починає працювати спрощена процедура заборони виїзду за кордон для тих батьків, які є злісними неплатниками аліментів, тобто ті, хто понад шість місяців сукупно не сплачують аліментів своїй дитині", - повідомив Петренко.

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Міністр додав, що держава має право відправляти боржника на суспільно-корисні роботи, якщо він немає матеріального майна або офіційного доходу. Усі зароблені там гроші перераховуватимуться дитині.

Також боржника позбавлять права давати згоду другому з батьків на виїзд дитини, яка живе з одним із батьків, на короткий термін за кордон на навчання або лікування.

Злісним боржником вважатимуть особу, яка не сплачує аліменти протягом 6 місяців.

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05 02 2018 20:29
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