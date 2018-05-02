Неплатникам аліментів заборонять виїзд з України
Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає “Інтерфакс-Україна”.
За новим законом, з 6 лютого злісних неплатників аліментів можуть позбавити водійських прав та прав на використання зброї.
"Із завтрашнього дня починає працювати спрощена процедура заборони виїзду за кордон для тих батьків, які є злісними неплатниками аліментів, тобто ті, хто понад шість місяців сукупно не сплачують аліментів своїй дитині", - повідомив Петренко.
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Міністр додав, що держава має право відправляти боржника на суспільно-корисні роботи, якщо він немає матеріального майна або офіційного доходу. Усі зароблені там гроші перераховуватимуться дитині.
Також боржника позбавлять права давати згоду другому з батьків на виїзд дитини, яка живе з одним із батьків, на короткий термін за кордон на навчання або лікування.
Злісним боржником вважатимуть особу, яка не сплачує аліменти протягом 6 місяців.
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