Неподалік Туреччини в морі затонули четверо мігрантів Тридцять вісім осіб були врятовані

Чотири людини потонули та приблизно 20 осіб пропали безвісти після того, як рибальське судно з мігрантами затонуло у Чорному морі біля берегів Туреччини.

Фото: moas.eu

Тридцять вісім мігрантів були врятовані, однак наразі триває рятувальна операція з пошуку ще приблизно 15-20 осіб. Повідомляється, що човен затонув о 5.03 ранку (за місцевим часом) на північ від села Кефкен, що знаходиться на схід від Стамбула. Про це інформує Anadolu. Наразі невідомо, куди саме мав відправитися човен. Нагадаємо, Міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі через погрози лівійської берегової охорони, а також перешкод, які створює для активістів організації уряд Італії.

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