"Лікарі без кордонів" припиняють порятунок мігрантів у Середземному морі

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі через погрози лівійської берегової охорони, а також перешкод, які створює для активістів організації уряд Італії.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті MSF, пише "Інтерфакс-Україна".

Напередодні, 11 серпня, лівійська влада оголосила про створення зони пошуку і порятунку та обмежила доступ до гуманітарних суден в міжнародних водах Середземномор'я біля берегів Лівії. Відразу після цього італійський морський координаційний центр порятунку попередив "Лікарів без кордонів" про ризики безпеки, які пов'язані з діями берегової охорони Лівії.

"Після запровадження цих додаткових обмежень на незалежну гуманітарну допомогу і посилення блокади мігрантів в Лівії MSF прийняла рішення тимчасово призупинити пошуково-рятувальну діяльність на своєму судні Prudence", – йдеться в повідомленні організації.

За словами операційного менеджера MSF Аннемарі Луф, в разі якщо ці обмеження будуть офіційно підтверджені, збільшиться кількість смертей серед мігрантів, які переправляються через Середземне море в європейські країни, також зросте число людей, захоплених лівійськими правоохоронцями.

"Якщо гуманітарні суда витіснять із Середземного моря, то в цьому районі стане менше суден для порятунку людей. Ті, хто не потоне, будуть перехоплені і повернуті до Лівії, яка, як ми знаємо, є місцем беззаконня, довільного затримання і насильства", – сказала вона.

Глава італійського відділення міжнародної організації Лоріс де Філіппі в коментарі Reuters заявив, що "Лікарі без кордонів" припиняють свою місію в Середземномор'ї, оскільки "не хочуть ставити під загрозу своїх колег". Він уточнив, що влада Лівії зажадала від усіх неурядових організацій покинути територію в кілька сотень кілометрів від узбережжя країни.

Наприкінці червня Італія пригрозила закрити свої порти для іноземних суден, які перевозять мігрантів. Представник Італії в Євросоюзі Мауріціо Массарі зазначив тоді, що ситуація з біженцями стала настільки серйозною для країни, що Рим звернувся за допомогою до своїх партнерів по ЄС.

Як уточнює Reuters, за останні чотири роки в Італію прибули близько 600 тис. мігрантів. Велика частина з них відправляється від берегів Лівії в Європу на тендітних суднах, якими керують контрабандисти. Понад 13 тис. людей загинули під час спроби переправитися на інший берег Середземного моря.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.