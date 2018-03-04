Nestlе інвестує в економіку Харківщини 700 мільйонів гривень, - Світлична

У Харківській області стартує масштабний проект модернізації одного з підприємств корпорації Nestlé, при цьому в економіку регіону буде залучено 700 мільйонів гривень.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична і генеральний директор Nestlé в Україні і Молдові Ансгар Борнеман під час зустрічі в Харкові обговорили етапи реалізації проекту модернізації підприємства "Мівіна", що належить швейцарській корпорації. Головними цілями проекту названо поліпшення умов праці, підвищення конкурентоспроможності продукції, подальший розвиток фабрики.

"Проект розраховано на 2-3 роки. Його реалізація дозволить у перспективі збільшити кількість робочих місць, а до кінця 2018 року підвищити зарплату на підприємстві в середньому на 15%, - повідомила Юлія Світлична. - Розраховуємо на співпрацю з керівництвом Nestlé. Хочу подякувати компанії за її довіру до Харківської області, чим надає можливість розвивати внутрішній і зовнішній ринки Харківщини і підвищити активність бізнесу", - повідомляє сайт ХОДА.

За словами Ансгара Борнемана, розмір інвестицій у Харківську область складе близько 700 млн грн. Він також вважає, що регіон має великі переваги, які важливі для міжнародних компаній-інвесторів.

"Ми плануємо модернізувати виробництво, вдосконалити всі процеси, поліпшити умови праці і технології виготовлення продукції, - заявив генеральний директор Nestlé в Україні і Молдові. - Харківська область має велику перевагу на сьогодні. Це той регіон, де сконцентрована велика кількість висококваліфікованих кадрів. Будемо сподіватися, що інвестиції принесуть користь Харківському регіону зараз і в довгостроковій перспективі".

На брифінгу за результатами зустрічі Юлія Світлична зазначила, що область очікує нових іноземних партнерів, готових будувати в регіоні нові сучасні заводи, розвивати наявні підприємства, створювати нові робочі місця, збільшувати надходження до бюджету для подальшого розвитку області.

"Той факт, що іноземні інвестори готові вкладати кошти в модернізацію підприємств в Харкові, свідчить про довіру до області і впевненість у безпеці нашого регіону", - резюмувала Світлична.

Читайте також: Перший мільярдер В'єтнаму: від локшини в Україні до торгових молів в Сайгоні

Нагадаємо, що швейцарська "Нестле" почала діяльність в Україні у 1994 році і у 2010 році стала власником ТОВ "Техноком" - виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна".