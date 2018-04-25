Nestlе планує інвестувати в Україну близько 390 млн грн.

Один з найбільших світових виробників продуктів харчування компанія Nestlе планує інвестувати в Україну у 2018 році близько 390 млн грн.

"У 2017 році Nestlе в Україні інвестувала понад 128 млн грн. Причому інвестиції були спрямовані в певних частинах на кожну з трьох фабрик. У 2018 році в наших планах - збільшити інвестиції втричі - до 390 млн грн", - повідомив директор Nestlе в Україні та Молдові Ансгар Борнеманн, інформує Інтерфакс-Україна.

Також зазначається, що загальний обсяг продажів в 2017 році досяг 7 млрд грн.

"Найбільш вагомий внесок в цю цифру зробили бізнес кулінарії (Торчин та Мівіна), кондитерських виробів (Світоч, Lion, KitKat) і напоїв (Nescafe). Бізнес дитячого харчування, кормів для тварин, NestleProfessional, готових сніданків також продемонстрували значне зростання", - зазначив він, додавши, що в 2018 році компанія очікує зростання продажів.

Крім того, він сказав, що експорт компанії в 2017 році зріс на 10%.

Нагадаємо, раніше компанія Nestlе заявляла, що інвестує 700 млн грн в реконструкцію та модернізацію фабрики Мівіна в Харкові.