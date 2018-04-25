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Nestlе планує інвестувати в Україну близько 390 млн грн.

У 2017 році компанія інвестувала понад 128 млн грн
Один з найбільших світових виробників продуктів харчування компанія Nestlе планує інвестувати в Україну у 2018 році близько 390 млн грн.
Nestlе планує інвестувати в Україну близько 390 млн грн. Фото: AgroPortal.ua

"У 2017 році Nestlе в Україні інвестувала понад 128 млн грн. Причому інвестиції були спрямовані в певних частинах на кожну з трьох фабрик. У 2018 році в наших планах - збільшити інвестиції втричі - до 390 млн грн", -  повідомив директор Nestlе в Україні та Молдові Ансгар Борнеманн, інформує Інтерфакс-Україна.

Також зазначається, що загальний обсяг продажів в 2017 році досяг 7 млрд грн.

"Найбільш вагомий внесок в цю цифру зробили бізнес кулінарії (Торчин та Мівіна), кондитерських виробів (Світоч, Lion, KitKat) і напоїв (Nescafe). Бізнес дитячого харчування, кормів для тварин, NestleProfessional, готових сніданків також продемонстрували значне зростання", - зазначив він, додавши, що в 2018 році компанія очікує зростання продажів.

Крім того, він сказав, що експорт компанії в 2017 році зріс на 10%.

Нагадаємо, раніше компанія Nestlе заявляла, що інвестує 700 млн грн в реконструкцію та модернізацію фабрики Мівіна в Харкові.

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Nestlе - найбільша компанія світу в сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена в 189 країнах. Компанії належить більш ніж 2 тис. торгових марок, має 418 заводів. Річний обсяг продажів Nestle у світі в 2016 році досяг 89,5 млрд швейцарських франків.

 

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25 04 2018 15:53
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