Nestlе планує інвестувати в Україну близько 390 млн грн.
"У 2017 році Nestlе в Україні інвестувала понад 128 млн грн. Причому інвестиції були спрямовані в певних частинах на кожну з трьох фабрик. У 2018 році в наших планах - збільшити інвестиції втричі - до 390 млн грн", - повідомив директор Nestlе в Україні та Молдові Ансгар Борнеманн, інформує Інтерфакс-Україна.
Також зазначається, що загальний обсяг продажів в 2017 році досяг 7 млрд грн.
"Найбільш вагомий внесок в цю цифру зробили бізнес кулінарії (Торчин та Мівіна), кондитерських виробів (Світоч, Lion, KitKat) і напоїв (Nescafe). Бізнес дитячого харчування, кормів для тварин, NestleProfessional, готових сніданків також продемонстрували значне зростання", - зазначив він, додавши, що в 2018 році компанія очікує зростання продажів.
Крім того, він сказав, що експорт компанії в 2017 році зріс на 10%.
Нагадаємо, раніше компанія Nestlе заявляла, що інвестує 700 млн грн в реконструкцію та модернізацію фабрики Мівіна в Харкові.
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Nestlе - найбільша компанія світу в сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена в 189 країнах. Компанії належить більш ніж 2 тис. торгових марок, має 418 заводів. Річний обсяг продажів Nestle у світі в 2016 році досяг 89,5 млрд швейцарських франків.
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