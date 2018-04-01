Німеччина не вірить, що американська зброя вирішить конфлікт на Донбасі
Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у середу в Києві.
"Якщо чогось там і багато, в тому регіоні, то це зброї. У Німеччині досить скептично ставляться до того, що постачання зброї можуть допомогти розв'язати конфлікт", - цитує його "Інтерфакс-Україна".
"Але ми все-таки дещо віддалені від цього конфлікту й перебуваємо, як країна, в безпеці, а Україна з точки зору оборони розглядає це інакше", - додав Габріель.
Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.
Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.
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