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Німеччина не вірить, що американська зброя вирішить конфлікт на Донбасі

У Німеччині досить скептично ставляться до того, що постачання зброї можуть допомогти розв'язати конфлікт
Німеччина скептично ставиться до того, що зброя, надана США Україні, допоможе вирішити ситуацію на Донбасі.
Німеччина не вірить, що американська зброя вирішить конфлікт на Донбасі Зігмар Габріель. Фото: newsru.co.il

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним у середу в Києві.

"Якщо чогось там і багато, в тому регіоні, то це зброї. У Німеччині досить скептично ставляться до того, що постачання зброї можуть допомогти розв'язати конфлікт", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

"Але ми все-таки дещо віддалені від цього конфлікту й перебуваємо, як країна, в безпеці, а Україна з точки зору оборони розглядає це інакше", - додав Габріель.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

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04 01 2018 06:28
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