Тіллерсон підтвердив рішення США надати Україні летальну зброю, – Порошенко

Президент наголосив, що американська зброя в руках українських воїнів – не для наступу, і назвав її "трансатлантичним щеплення від російського вірусу агресії"

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

" Як і домовлялися з Президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном", – розповів президент України в суботу, 23 грудня.

Порошенко наголосив, що "американська зброя в руках українських воїнів – не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН".

"Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 грудня, Порошенко в телефонному режимі обговорив з державним секретарем США загострення ситуації на Донбасі.