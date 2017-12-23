Тіллерсон підтвердив рішення США надати Україні летальну зброю, – Порошенко
"Як і домовлялися з Президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном", – розповів президент України в суботу, 23 грудня.
Порошенко наголосив, що "американська зброя в руках українських воїнів – не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН".
"Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії", – підсумував глава держави.
Нагадаємо, в п'ятницю, 22 грудня, Порошенко в телефонному режимі обговорив з державним секретарем США загострення ситуації на Донбасі.
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