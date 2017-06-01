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Німеччина вийшла на контакт з адміністрацією Дональда Трампа

У Вашингтоні вже побували представники від МЗС Німеччини
Німеччина почала налагоджувати контакти з новою адміністрацією президента США, але поки що не має чіткого уявлення про те, якими будуть пріоритети Дональда Трампа в зовнішньополітичній проблематиці.
Німеччина вийшла на контакт з адміністрацією Дональда Трампа Майк Пенс і Дональд Трамп. Фото: Carolyn Cole / Los Angeles Times

"Перші контакти вже встановлено. Але чіткої картини, якими будуть дії Трампа у зовнішній політиці, ми поки що не отримали", - сказав офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє "Укрінформ".

Шефер перерахував цілу низку важливих для Європи зовнішньополітичних питань, у яких важлива співпраця зі США: Сирія, НАТО, криза на Близькому Сході, відносини з Росією, ситуація в Україні.

"Ми поки що не бачимо, як нова адміністрація Трампа буде позиціонувати себе в цих питаннях", - сказав представник німецького МЗС.

З ким із нової команди спілкувалися німецькі дипломати, Шефер не уточнив, але повідомив, що у Вашингтоні вже побували представники відомства, заплановано також поїздки найближчими днями, щоб "поглибити контакти".

Нагадаємо, що перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала указ, згідно з яким всі посли, призначені адміністрацією президента Барака Обами, повинні покинути пости до інавгурації республіканця.

Також обраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування колишнього сенатора Деніела Коутса на посаду директора Офісу національної розвідки США в новій адміністрації.

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