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Трамп визначився з кандидатом на голову національної розвідки США

Деніел Коутс служив у Сенаті і був послом США у Німеччині
Обраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування колишнього сенатора Деніела Коутса на посаду директора Офісу національної розвідки США в новій адміністрації.
Трамп визначився з кандидатом на голову національної розвідки США Фото:i.lb.ua

"Обраний президент Дональд Трамп призначив колишнього сенатора від штату Індіана Дена Коутса на посаду директора національної розвідки", - повідомляє CNN із посиланням на джерела в перехідній команді.

Якщо Сенат затвердить цю кандидатуру, Коутс - колишній сенатор від штату Індіана, який щойно завершив свою кар'єру у верхній палаті, - стане головним радником Трампа з питань розвідки і буде забезпечувати нагляд за зусиллями розвідувальної спільноти США.

Деніел Коутс служив у Сенаті з 1989-го по 1999 рр., після чого був призначений послом США в Німеччині (в адміністрації президента Джорджа Буша-старшого). У 2010 році він повернувся в Сенат після перемоги на виборах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).

Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.

Відтак, перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала указ, згідно з яким всі посли, призначені адміністрацією президента Барака Обами, повинні покинути пости до інавгурації республіканця.

 
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