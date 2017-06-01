Трамп визначився з кандидатом на голову національної розвідки США
"Обраний президент Дональд Трамп призначив колишнього сенатора від штату Індіана Дена Коутса на посаду директора національної розвідки", - повідомляє CNN із посиланням на джерела в перехідній команді.
Якщо Сенат затвердить цю кандидатуру, Коутс - колишній сенатор від штату Індіана, який щойно завершив свою кар'єру у верхній палаті, - стане головним радником Трампа з питань розвідки і буде забезпечувати нагляд за зусиллями розвідувальної спільноти США.
Деніел Коутс служив у Сенаті з 1989-го по 1999 рр., після чого був призначений послом США в Німеччині (в адміністрації президента Джорджа Буша-старшого). У 2010 році він повернувся в Сенат після перемоги на виборах.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).
Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.
Відтак, перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала указ, згідно з яким всі посли, призначені адміністрацією президента Барака Обами, повинні покинути пости до інавгурації республіканця.
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