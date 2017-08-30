Ніна Южаніна змінить Олександра Данилюка на посту міністра фінансів
Про це iPress.ua повідомили джерела у фракції БПП.
За словами співрозмовників iPress.uа, пост міністра фінансів посяде чинний керівник комітету ВР з питань податкової та митної політики, представник фракції БПП Ніна Южаніна. До обрання народним депутатом Южаніна працювала директором телекомпанії "Експрес-інформ" – засновника "5 каналу", власником якого є Петро Порошенко.
Южаніна як голова комітету ВР з питань податкової та митної полі регулярно критикувала Олександра Данилюка. Зокрема, у червні цього року вона заявляла, що міністр фінансів "зводить до нуля реформи і демонструє неповагу до парламенту".
19 червня 17 депутатів, членів податкового комітету на чолі з Южаніною направили лист Гройсману з критикою міністра фінансів і вимогою його звільнити.
23 серпня з аналогічною вимогою до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звернувся генпрокурор Юрій Луценко. Настільки різку заяву керівника ГПУ викликало розпорядження міністра, яке скасовує підвищення зарплат, в тому числі і для співробітників прокуратури. Також, за словами Луценка, Данилюк халатно ставиться до виконання своїх прямих обов'язків, зазначивши, що саме з вини Мінфіну все ще не були реалізовані кошти, конфісковані у колишнього президента Віктора Януковича.
За словами співрозмовників iPress.uа, у відставку також піде міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, роботу якого у БПП вважають провальною.
Ймовірним наступником Насалика на посаді міністра енергетики може стати керівник комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, член фракції БПП Олександр Домбровський.
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