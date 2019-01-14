Нобелівський лауреат позбувся нагород і звань через расистські висловлювання

Лауреат Нобелівської премії, генетик Джеймс Уотсон позбувся деяких нагород і звань після заяв про зв'язок між расовою приналежністю і рівнем інтелекту людини.

Лабораторія "Колд Спрінг Харбор" в штаті Нью-Йорк, де працював Уотсон, відкликала звання і нагороди вченого. У лабораторії заявили, що "однозначно відкидають необґрунтовані і безрозсудні особисті думки доктора Джеймса Д. Уотсона з питання етнічної приналежності і генетики" і "засуджують зловживання наукою для виправдання забобонів", повідомляє російська служба ВВС.

У 2007 році лабораторія зняла Уотсона з поста канцлера після його інтерв'ю Sunday Times. Учений заявив, що у нього похмурі очікування щодо розвитку Африки, оскільки "вся наша соціальна політика заснована на тому, що їх інтелект такий же, як наш, тоді як всі випробування свідчать, що це не зовсім так".

Як пише New York Times з посиланням на сім'ю Уотсона, він не зміг прокоментувати рішення лабораторії, оскільки перебуває в лікарні після автомобільної аварії в жовтні, "і ледве може усвідомлювати те, що відбувається".

Уотсон разом з вченими Френсісом Криком і Розаліндою Франклін в 1953 році відкрив структуру подвійної спіралі ДНК. У 1962 він отримав за відкриття Нобелівську премію. Уотсон продав свою золоту медаль в 2014 році, заявивши, що був вигнаний науковим співтовариством після слів про расу і йому потрібні гроші на відновлення ділової репутації. Раніше не було випадків, коли медаль продавали б самі лауреати. Нагорода повернулася до Уотсона рік потому: її віддав вченому російський бізнесмен Алішер Усманов, який купив нагороду на аукціоні.