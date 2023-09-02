Швеція не запрошуватиме послів росії, білорусі та іранку на вручення Нобелівської премії
Про це йдеться на сайті фонду Нобеля.
Фонд після рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії побачив бурхливу реакцію і змінив рішення.
"Підставою для такого рішення стало те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та послання, які відстоює Нобелівська премія", - пояснили у фонді.
Там додали, що саме тому торік Нобелівську премію миру розділили правозахисники росії, білорусі та України.
"Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики – не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", – написано на сайті.
Проте посли трьох країні будуть запрошені на церемонію в Осло, як це відбувалося раніше.
5 з 6 Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років, а Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.
В цьому році лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.
Вчора стало відомо, що в Швейцарії бойкотують церемонію вручення Нобелівської премії через рішення запросити р