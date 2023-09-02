Швеція не запрошуватиме послів росії, білорусі та іранку на вручення Нобелівської премії

Нобелівський фонд відкликав запрошення послів росії, білорусі та Ірану на бенкет з нагоди вручення Нобелівських премій в Стокгольмі, проте в Осло вони все ж запрошені.

Про це йдеться на сайті фонду Нобеля.

Фонд після рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії побачив бурхливу реакцію і змінив рішення.

"Підставою для такого рішення стало те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та послання, які відстоює Нобелівська премія", - пояснили у фонді.

Там додали, що саме тому торік Нобелівську премію миру розділили правозахисники росії, білорусі та України.

"Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики – не запрошувати послів росії, білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", – написано на сайті.

Проте посли трьох країні будуть запрошені на церемонію в Осло, як це відбувалося раніше.

5 з 6 Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років, а Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

В цьому році лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Вчора стало відомо, що в Швейцарії бойкотують церемонію вручення Нобелівської премії через рішення запросити р