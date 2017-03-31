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Новітній Ан-132 здійснив перший політ

Літак розроблено на замовлення Саудівської Аравії
Новітній український літак - транспортник Ан-132 - в п'ятницю вперше піднявся в повітря.
Новітній Ан-132 здійснив перший політ Фото: Макс Требухов

Літак Ан-132D (демонстратор) розроблено на замовлення Саудівської Аравії. Його вантажопідйомність - 9,2 тонни, довжина - 24,5 метра, висота - 8,8 метра, розмах крил - 29,2 метра.

"Антонов" підписав меморандум про намір спільного виробництва 80 літаків Ан-132 для Саудівської Аравії. Частину літаків виготовлять в Україні (дослідний екземпляр зібрали на "Антонові"), але одночасно із цим у Саудівській Аравії будуть створювати потужності для виробництва цього літака і компонентів на території королівства. Про це повідомляє LB.ua.

Інтелектуальна власність на літак розподілена в рівних частках між двома сторонами. Вартість літака поки що не називається. Рішення про те, чи підпишуть контракт на 80 літаків, ухвалять після постачання першого зразка.

Ан-132 - перший літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих. Літак призначений для польотів на близько- і середньомагістральних маршрутах, він зможе виконувати широкий спектр завдань з перевезення вантажів. Він матиме крейсерську швидкість 500 км/год. і максимальну висоту крейсерського польоту 9000 м із максимальним навантаженням у 9,2 тонни.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що в Україні виготовлятимуть нові суперлітаки АН-132.

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31 03 2017 14:13
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