Новинський: вважаю Ахметова найкращим партнером, якого знав
За словами Новинського, їхнє спілкування з Ахметовим почалося в 2003-2004 роках.
"До цього були знайомі, але не близько. Спілкувалися, часто мали бізнес-переговори. Ми розуміли, що для того, щоб мати успіх, необхідно укрупнюватися. Ми пам'ятаємо, як в історії і України, і інших країн Східної Європи, і світу здійснювалися великі злиття і поглинання", – розповів Новинський в інтерв'ю "Українській правді".
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Він запевняє, що ідея об'єднати металургійні активи, яка зробила його співвласником групи "Метінвест", виходила не від нього:
"У нас якось спільно все народилося. Від мене вона (пропозиція про злиття, – ред.) точно не надходила, тому що я розумів, що я буду в цій справі молодшим партнером".
"Він запропонував: "Давай так зробимо, це дасть стійкість нашого бізнесу, більшу безпеку, більшу незалежність від якихось катаклізмів, які відбуваються в економіці всюди". Тому ми розуміли взаємовигідність цього кроку", – розповів Новинський.
На запитання, чи не шкодував він про це рішення, Новинський відповів: "Ні разу не пошкодував. Я вважаю, що це був дуже правильний і своєчасний крок ... Я вважаю Ріната Ахметова найкращим партнером, якого я знав у своєму житті".
Нагадаємо, єдиним українцем у рейтингу мільярдерів Bloomberg став Ахметов. Статки бізнесмена Ріната Ахметова оцінюються в 5,71 мільярда доларів.
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