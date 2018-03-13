ПОЛІТИКА НОВИНИЗа запрошенням голови СБУ Василя Грицака 8 березня Україну відвідав глава ЦРУ Майк Помпео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий Держсекретар США Помпео побував в Україні 8 березня, - ЗМІ
Саме в цей час проходило затримання керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана
Фото:i.lb.ua
Під час цього візиту Помпео побував у прикордонних з окупованими терриориями районах, зокрема, у Краматорську, який відвідав разом з Грицаком, - повідомляє DT.UA.
Саме в цей час проходило затримання керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
В СБУ коментувати DT.UA цю інформацію відмовилися.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.
Республіканець неодноразово критикував Москву та висловлювався на підтримку Києва. Помпео називав Росію загрозою для Європи.
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13 03 2018 17:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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