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Новий Держсекретар США Помпео побував в Україні 8 березня, - ЗМІ

Саме в цей час проходило затримання керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана
За запрошенням голови СБУ Василя Грицака 8 березня Україну відвідав глава ЦРУ Майк Помпео.
Новий Держсекретар США Помпео побував в Україні 8 березня, - ЗМІ Фото:i.lb.ua

Під час цього візиту Помпео побував у прикордонних з окупованими терриориями районах, зокрема, у Краматорську, який відвідав разом з Грицаком, - повідомляє DT.UA.

Саме в цей час проходило затримання керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

В СБУ коментувати DT.UA цю інформацію відмовилися.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Республіканець неодноразово критикував Москву та висловлювався на підтримку Києва. Помпео називав Росію загрозою для Європи.

 

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13 03 2018 17:30
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