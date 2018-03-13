Новий Держсекретар США Помпео побував в Україні 8 березня, - ЗМІ

Саме в цей час проходило затримання керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана

За запрошенням голови СБУ Василя Грицака 8 березня Україну відвідав глава ЦРУ Майк Помпео.

Під час цього візиту Помпео побував у прикордонних з окупованими терриориями районах, зокрема, у Краматорську, який відвідав разом з Грицаком, - повідомляє DT.UA.

Саме в цей час проходило затримання керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

В СБУ коментувати DT.UA цю інформацію відмовилися.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп прийняв рішення відправити у відставку держсекретаря США Рекса Тіллерсона, замінивши його екс-директором ЦРУ Майком Помпео.

Республіканець неодноразово критикував Москву та висловлювався на підтримку Києва. Помпео називав Росію загрозою для Європи.