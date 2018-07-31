Новий iPhone вийде з підтримкою двох SIM-карт, - ЗМІ
Зокрема, відомо, що серед компонентів системи, які формують звіти про роботу пристрою, були знайдені рядки "Статус другої SIM-карти" і "Статус лотка другої SIM-карти", повідомляє "9to5Mac".
Також підтверджує наявність другої SIM-карти та ряд інших згадок.
Відомо, що чутки про наявність другої SIM-карти з'являлися і раніше. Однак також передбачалося, що отримати її можуть не всі гаджети лінійки, а лише з екранами на 6,1 і 6,5 дюймів.
Крім того, надходила інформація, що одна з карт буде віртуальною Apple SIM, як в iPad і Apple Watch. Карту можна буде перезаписувати, таким чином змінюючи оператора.
Нагадаємо, у понеділок, 4 червня, компанія Apple провела презентацію на WWDC 2018, в рамках якої представила нову версію своєї операційної системи iOS 12.
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