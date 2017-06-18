Новий Surface Laptop від Microsoft визнали непридатним для ремонту, – ФОТО, ВІДЕО

Фахівці iFixit прийшли до висновку, що в разі поломки ноутбук від Microsoft не вдасться відремонтувати жодним відомим способом без пошкодження корпусу або інших складових.

Портал iFixit, відомий своїми оцінками придатності до ремонту різних пристроїв, виставив новому Microsoft Surface Laptop 0 балів з 10 за своєю шкалою оцінки.

Спочатку співробітники iFixit спробували знайти якісь гвинтики, відкрутивши які, можна було б зняти задню кришку. Фахівці очікували, що гвинти ховаються за гумовими "ніжками" пристрою, однак там виявилися просто металеві вставки.



Фото: ifixit.com

Тоді в iFixit спробували зняти обкладинку клавіатури зі штучної замші, проте акуратно зробити це не вдалося. Фахівці спробували використовувати фен, але він лише розплавив кілька клавіш. Уже на цьому етапі стало ясно, що розібрати ноутбук без пошкодження корпусу неможливо. Віддерту палітурку вже не можна приклеїти назад або якось використовувати повторно.



Фото: ifixit.com

Після того, як фахівцям порталу все ж вдалося дістатися до "нутрощів" Surface Laptop, виявилося, що всі компоненти ноутбука закриті спеціальними панелями і поставити їх назад після видалення не вийде.

Коли розбір був закінчений, фахівці з iFixit підвели підсумки.



Фото: ifixit.com

Всередину ноутбука можна потрапити, однак лише завдавши величезних пошкоджень корпусу і клавіатурі пристрою, яка приклеєна до акумулятора. При цьому сам акумулятор підключений до плати таким чином, що для його заміни потрібно розібрати ноутбук цілком, але навіть після цього доведеться зіткнутися з тим, що батарея приклеєна до корпусу. З огляду на те, що акумулятори є однією з найбільш частих причин для звернення до сервісних центрів, це сильно обмежує термін служби Surface Laptop.

Основні компоненти Surface Laptop, такі як процесор, оперативна пам'ять і жорсткий диск, припаяні до материнської плати. Це робить неможливим їх заміну або оновлення. У разі проблем з оперативною пам'яттю або SSD міняти доведеться всю плату.

Доступ до гнізда для навушників (цей модуль найчастіше виходить з ладу в ноутбуках) можна отримати лише якщо зняти вентилятор, дисплей і материнську плату.

Портал присвоїв Surface Laptop нуль балів з десяти за власною шкалою ремонтопридатності, зазначивши, що ремонт цього ноутбука – це "нічний жах".

"Це заповнене клеєм чудовисько. У ньому немає нічого, що можна було б замінити, і нічого довговічного, і ноутбук буквально не можна відкрити, не знищивши його", – зазначили в iFixit.

Нагадаємо, фахівці iFixit розібрали планшет iPad mini та зробили висновок, що пристрій погано придатний для ремонту. Також співробітники iFixit розібрали ноутбук MacBook Pro, оснащений IPS-дисплеєм Retina з діагоналлю 13,3 дюйма, і зробили висновки, що комп’ютер погано придатний до ремонту.