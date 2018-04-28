CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ суботу, 28 квітня, на трасі "Київ-Черкаси" сталася ДТП, внаслідок якої загинули дорослий чоловік і маленька дитина, ще двоє людей потрапили до лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Об'їжджали ями": у ДТП на трасі Київ-Черкаси загинули двоє людей, ще двоє в лікарні
Жінка з дитиною в реанімації
Фото: kyivoperativ.info
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Аварія трапилася неподалік від села Піщане близько 11:30 дня.
"Об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості зіткнулися два авто – джип Kyron і Lada, загинули чоловік і трирічна дитина. У реанімації ще перебувають жінка та маленька дівчинка. За попередньою інформацією, ДТП сталося через ями на дорогах", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області на пішохідному переході п'яний водій збив патрульного і спробував утекти.
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