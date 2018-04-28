"Об'їжджали ями": у ДТП на трасі Київ-Черкаси загинули двоє людей, ще двоє в лікарні Жінка з дитиною в реанімації

У суботу, 28 квітня, на трасі "Київ-Черкаси" сталася ДТП, внаслідок якої загинули дорослий чоловік і маленька дитина, ще двоє людей потрапили до лікарні.

Фото: kyivoperativ.info

Про це повідомляє "Київ Оперативний". Аварія трапилася неподалік від села Піщане близько 11:30 дня. "Об'їжджаючи великі ями на дорозі, на великій швидкості зіткнулися два авто – джип Kyron і Lada, загинули чоловік і трирічна дитина. У реанімації ще перебувають жінка та маленька дівчинка. За попередньою інформацією, ДТП сталося через ями на дорогах", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, у Львівській області на пішохідному переході п'яний водій збив патрульного і спробував утекти.

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