CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВатажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Обмін полоненими відбудеться 27 грудня, - Захарченко
Захарченко назвав дату обміну полоненими
Фото: EPA/UPG
"Обмін полоненими на Донбасі відбудеться 27 грудня", - повідомляє видання "РИА Новости", посилаючись на ватажка бойовиків ОРДО.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.
Зазначимо, обмін полоненими на Донбасі планується провести у два етапи. На першому етапі Україна планує передати бойовикам 306 затриманих або засуджених людей в обмін на 74 заручників на окупованому Донбасі.
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25 12 2017 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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