Обмін полоненими відбудеться 27 грудня, - Захарченко

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що обмін полоненими відбудеться 27 грудня.

"Обмін полоненими на Донбасі відбудеться 27 грудня", - повідомляє видання "РИА Новости", посилаючись на ватажка бойовиків ОРДО.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця представники України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та представники самоназваних "ЛНР" і "ДНР" підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними до новорічних та різдвяних свят.

Зазначимо, обмін полоненими на Донбасі планується провести у два етапи. На першому етапі Україна планує передати бойовикам 306 затриманих або засуджених людей в обмін на 74 заручників на окупованому Донбасі.