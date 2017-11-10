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Обшуки у кримських татар у Бахчисараї: ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір"

Щодо шістьох членів осередку порушили кримінальну справу
У Федеральній службі безпеки Росії стверджують, що в анексованому Криму припинили діяльність осередку послідовників забороненої організації "Хізб ут-Тахрір".
Обшуки у кримських татар у Бахчисараї: ФСБ киває на справу "Хізб ут-Тахрір" Фото: sharij.net

"Припинено діяльність бахчисарайського осередку забороненої в РФ міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", – заявляють в регіональному управлінні ФСБ РФ, повідомляє "Українська правда".

Щодо шістьох членів осередку порушили кримінальну справу за ч. 1 і 2 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації").

Інші подробиці справи прес-служба УФСБ поки не розголошує "в інтересах слідства".

На цей час проводяться оперативно-слідчі заходи, уточнюють у ФСБ.

Як відомо, рано вранці 11 жовтня в місті Бахчисарай в анексованому Криму почалися обшуки в будинках кримських татар. Обшуки проводять у домівках Сулеймана Асанова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

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11 10 2017 09:38
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