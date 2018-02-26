Очільник Конституційного суду Шевчук відмовився від держохорони і спецавтомобіля

Новообраний голова Конституційного суду Станіслав Шевчук відмовився від державної охорони і спеціального автомобіля.

Про це інформує відділ комунікацій Конституційного суду.

Зазначається, що Шевчук надав "тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії".

Окрім того, він відмовився від орендованого автомобіля, що обладнаний спеціальними сигнальними звуковими і світловими пристроями, який надається відповідно до нормативних актів у користування посадовим особам, зокрема голові Конституційного суду.

Нагадаємо, Шевчука призначили главою КС 21 лютого.

Шевчук - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Був суддею Європейського суду з прав людини від України.