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Очільник Конституційного суду Шевчук відмовився від держохорони і спецавтомобіля

Автівка обладнана спеціальними сигнальними звуковими і світловими пристроями
Новообраний голова Конституційного суду Станіслав Шевчук відмовився від державної охорони і спеціального автомобіля.
Очільник Конституційного суду Шевчук відмовився від держохорони і спецавтомобіля Фото: Андрій Баштовий

Про це інформує відділ комунікацій Конституційного суду.

Зазначається, що Шевчук надав "тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії".

Окрім того, він відмовився від орендованого автомобіля, що обладнаний спеціальними сигнальними звуковими і світловими пристроями, який надається відповідно до нормативних актів у користування посадовим особам, зокрема голові Конституційного суду.

Нагадаємо, Шевчука призначили главою КС 21 лютого. 

Шевчук - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Був суддею Європейського суду з прав людини від України.

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26 02 2018 18:31
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