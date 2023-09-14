путін настільки параноїк, що використовує озброєних водолазів для пошуку вбивць у будинку на березі моря

"Ось так сильно він боїться за своє життя".

Президент росії владімір путін настільки параноїк, що його вб'ють.

Про це заявив колишній офіцер служби безпеки, повідомляє Business Insider.

Повідомляється, що колишній співробітник служби охорони путіна заявив, що диктатор має озброєних водолазів, які шукають потенційних убивць.

Президент росії настільки параноїк, що озброєних водолазів шукає потенційних убивць на своїх приватних пляжах і навмисно видає фальшиву інформацію власним охоронцям, за словами колишнього офіцера служби безпеки.

"Ось як сильно він боїться за своє життя", – сказав колишній співробітник служби охорони путіна Віталій Брижатий під час нещодавнього інтерв’ю незалежному російському телеканалу "Дождь", згідно з перекладом інтерв’ю The Telegraph .

Брижатий, який працював у Федеральній службі охорони та втік із росії до Еквадору після вторгнення кремля в Україну, також сказав, що путін настільки переживає про вбивство, що один із його охоронців працює оператором пральної машини. в палаці в анексованому росією Криму.

Колишній силовик розповів, що був кінологом ФСО і дислокувався на одній із секретних володінь путіна в Криму, повідомляє видання.

Брижатий, який назвав Кримський палац "фантазним місцем" і "міні-містом", сказав, що путін не довіряв власній охороні і часто брехав їм про те, як він приїде до Криму і де зупиниться, відповідно до звіту.

"Людям сказали, що він відпочиває на дачі", і всі бігають, охороняють його, а він міг бути зовсім в іншому місці", — розповів Брижатий.