В Одесі правоохоронці побили ультрас за банер "Кремль, покайся!", - волонтер

У поліцію кажуть, що під час матчу "вболівальники однієї з команд, порушили порядок

В Одесі після футбольного матчу "Чорноморець" - "Ворскла" правоохоронці побили та затримали ультрас, які вивісили банер "Кремль, покайся!" і назви українських суден, захоплених РФ - "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу", підсвітивши це димами та фаєрами.

"Відразу після матчу - під сектором жорсткий прийом беркутом. Підігнали під сотню космонавтів і автозаки, людей клали лицем в асфальт, добивали лежачих ногами і дубйом, особливо тих хто намагався питати "за що".

В результаті більше 20 чоловік затриманих, зараз встановлюють точну кількість і їдуть адвокати. Шиють "дрібне хуліганство" усім", - написав у Facebook волонтер та блогер Роман Сініцин.

"Ви скажете, за дими і фаєра? Ультрас в Одесі палить ледь не на кожному матчі, іноді навіть на поле прилітає. Ніколи нічого подібного не було. Вже років п'ять як точно. Жодних бійок на секторі з стюартами чи поліцією сьогодні теж не було", - підкреслив він.

Сініцин додав, що у приватних розмовах представники правоохоронних органів кажуть, що затримували людей "за банер, поступила команда делать жестко".

Люди з сектору, за словами блогера, також стверджують, що "прийняли їх за банер "Кремль покайся".

У коментарях до першого посту Сініцина радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк написав, що "матч зірвали, їх приймали не за те що вони патріоти, а саме за хуліганство".

СКРІН: FB SINICYN

СКРІН: FB ROMAN SINICYN

Але Сініцин наполягає, що матч не зірвали, "його зупиняли 2 рази через дим".

СКРІН: FB ROMAN SINICYN

Зазначимо, що матч між "Чорноморцем" і "Ворсклою" дограли до кінця - він закінчився перемогою гостей (1:0).

Водночас у прес-службі Нацполіції Одещини повідомили, що під час матчу "вболівальники однієї з команд, порушуючи порядок, запалили фаєри та підпалили сидіння".

"До Приморського відділу поліції було доставлено 12 осіб, дехто з яких виявив злісну непокору поліцейським під час виконання ними службових обов'язків.

Наразі обставин події з'ясовуються. Вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) ККУ", - йдеться у повідомленні.