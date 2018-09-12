В Одесі правоохоронці побили ультрас за банер "Кремль, покайся!", - волонтер
"Відразу після матчу - під сектором жорсткий прийом беркутом. Підігнали під сотню космонавтів і автозаки, людей клали лицем в асфальт, добивали лежачих ногами і дубйом, особливо тих хто намагався питати "за що".
В результаті більше 20 чоловік затриманих, зараз встановлюють точну кількість і їдуть адвокати. Шиють "дрібне хуліганство" усім", - написав у Facebook волонтер та блогер Роман Сініцин.
"Ви скажете, за дими і фаєра? Ультрас в Одесі палить ледь не на кожному матчі, іноді навіть на поле прилітає. Ніколи нічого подібного не було. Вже років п'ять як точно. Жодних бійок на секторі з стюартами чи поліцією сьогодні теж не було", - підкреслив він.
Сініцин додав, що у приватних розмовах представники правоохоронних органів кажуть, що затримували людей "за банер, поступила команда делать жестко".
Люди з сектору, за словами блогера, також стверджують, що "прийняли їх за банер "Кремль покайся".
У коментарях до першого посту Сініцина радник начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк написав, що "матч зірвали, їх приймали не за те що вони патріоти, а саме за хуліганство".
СКРІН: FB SINICYN
СКРІН: FB ROMAN SINICYN
Але Сініцин наполягає, що матч не зірвали, "його зупиняли 2 рази через дим".
СКРІН: FB ROMAN SINICYN
Зазначимо, що матч між "Чорноморцем" і "Ворсклою" дограли до кінця - він закінчився перемогою гостей (1:0).
Водночас у прес-службі Нацполіції Одещини повідомили, що під час матчу "вболівальники однієї з команд, порушуючи порядок, запалили фаєри та підпалили сидіння".
"До Приморського відділу поліції було доставлено 12 осіб, дехто з яких виявив злісну непокору поліцейським під час виконання ними службових обов'язків.
Наразі обставин події з'ясовуються. Вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) ККУ", - йдеться у повідомленні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"