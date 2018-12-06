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Один військовий загинув з початку доби на Донбасі

Зафіксовано 11 обстрілів
З півночі і до 18:00 вівторка російсько-окупаційні війська на Донбасі 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких чотири рази з важкого озброєння.
Один військовий загинув з початку доби на Донбасі Фото: facebook.com/odalug

Під час бойових дій один український військовослужбовець загинув.

Як повідомляє прес-центр Об'єднаних сил, ворог вдавався до провокацій в районах Новотошківського, Новотроїцького та Водяного, де відкривав вогонь з 120- і 82-міліметрових мінометів. Активна оборона підрозділів об'єднаних сил тривала поблизу Мар'їнки, Троїцького, Гнутового і Водяного, де противник використовував стрілецьку зброю і гранатомети.

Вогонь снайпера зафіксовано в районі Ломакиного на Маріупольському напрямку. Контрснайперські заходи змусили ворога припинити стріляти.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно-контрольованою. Російсько-окупаційні війська 27 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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12 06 2018 18:29
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