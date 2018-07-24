CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Грузії проводиться рятувальна операція по спуску тіла українського туриста, який загинув в районі вершини гори Тетнульд в Сванетії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Один зі зниклих у горах Грузії українських туристів загинув
Другого туриста з України вдалося евакуювати
Фото: planb.ua
Другого туриста з України вдалося евакуювати, проте рятувальна операція була припинена через складні погодні умови, повідомили в Службі по управлінню надзвичайними ситуаціями країни, інформує "Грузія Онлайн".
Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.
У відомстві планували відновити операцію по спуску тіла українця вранці, 24 липня.
В горах Грузії рятувальники два дні шукали двох українських туристів. Вони знаходилися на висоті понад 4200 метрів над рівнем моря.
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24 07 2018 13:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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