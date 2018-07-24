Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Один зі зниклих у горах Грузії українських туристів загинув

Другого туриста з України вдалося евакуювати
У Грузії проводиться рятувальна операція по спуску тіла українського туриста, який загинув в районі вершини гори Тетнульд в Сванетії.
Один зі зниклих у горах Грузії українських туристів загинув Фото: planb.ua

Другого туриста з України вдалося евакуювати, проте рятувальна операція була припинена через складні погодні умови, повідомили в Службі по управлінню надзвичайними ситуаціями країни, інформує "Грузія Онлайн".

Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.

У відомстві планували відновити операцію по спуску тіла українця вранці, 24 липня.

В горах Грузії рятувальники два дні шукали двох українських туристів. Вони знаходилися на висоті понад 4200 метрів над рівнем моря.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2018 13:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
  • Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.