Один зі зниклих у горах Грузії українських туристів загинув

У Грузії проводиться рятувальна операція по спуску тіла українського туриста, який загинув в районі вершини гори Тетнульд в Сванетії.

Другого туриста з України вдалося евакуювати, проте рятувальна операція була припинена через складні погодні умови, повідомили в Службі по управлінню надзвичайними ситуаціями країни, інформує "Грузія Онлайн".

Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.

У відомстві планували відновити операцію по спуску тіла українця вранці, 24 липня.

В горах Грузії рятувальники два дні шукали двох українських туристів. Вони знаходилися на висоті понад 4200 метрів над рівнем моря.