CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки України спільно з прокуратурою припинила протиправну діяльність офіцера патрульної поліції Харкова, який отримав п'ять тисяч гривень неправомірної вигоди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіцера патрульної поліції затримали на хабарі у Харкові, - ФОТО
Правоохоронець обіцяв скласти сфальшований висновок про невинність одного з учасників ДТП
Фото:facebook.com/SecurSerUkraine/
За ці гроші начальник одного з відділів управління патрульної поліції обіцяв скласти сфальшований висновок про невинність одного із учасників дорожньо-транспортної пригоди, - повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали хабарника після одержання ним обумовленої суми грошей.
Фото:facebook.com/SecurSerUkraine/
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, 26 лютого на головному залізничному вокзалі Львова затримали трьох поліцейських, яких підозрюють у хабарництві, крадіжках та нанесенні тілесних ушкоджень.
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