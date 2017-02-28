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Офіцера патрульної поліції затримали на хабарі у Харкові, - ФОТО

Правоохоронець обіцяв скласти сфальшований висновок про невинність одного з учасників ДТП
Служба безпеки України спільно з прокуратурою припинила протиправну діяльність офіцера патрульної поліції Харкова, який отримав п'ять тисяч гривень неправомірної вигоди.
Офіцера патрульної поліції затримали на хабарі у Харкові, - ФОТО Фото:facebook.com/SecurSerUkraine/

За ці гроші начальник одного з відділів управління патрульної поліції обіцяв скласти сфальшований висновок про невинність одного із учасників дорожньо-транспортної пригоди, -  повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали хабарника після одержання ним обумовленої суми грошей.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine/

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, 26 лютого на головному залізничному вокзалі Львова затримали трьох поліцейських, яких підозрюють у хабарництві, крадіжках та нанесенні тілесних ушкоджень.

 
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28 02 2017 11:59
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