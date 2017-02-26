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У Львові за підозрою в грабежах та хабарництві затримали групу поліцейських

Правоохоронців затримали на хабарі у 8 тис. грн, однак загалом їм інкримінують близько 20 злочинів
Уночі 26 лютого на головному залізничному вокзалі Львова затримали трьох поліцейських, яких підозрюють у хабарництві, крадіжках та нанесенні тілесних ушкоджень.
У Львові за підозрою в грабежах та хабарництві затримали групу поліцейських Фото:zaxid.net

Працівники прокуратури у неділю вночі затримали трьох поліцейських за підозрою в отриманні неправомірної вигоди, - інформує видання "Форпост" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Йдеться про працівників чергової частини відділу моніторингу одного з відділів поліції ГУНП Львівщини, які здійснювали свою протиправну діяльність на території залізничного вокзалу Львова. Вони вимагали та отримали неправомірну вигоду за непритягнення до адміністративної відповідальності у розмірі 8000 грн", – пояснила речниця головного управління прокуратури у Львівській області Мар'яна Гайовська для  ZAXID.NET.

За її словами, зафіксовано близько 20 епізодів скоєння злочинів поліцейськими цього відділу.

"Серед них і катування подорожуючих, вимагання і отримання неправомірної вигоди. На цей час завершено проведення невідкладних слідчих дій та обшуків за адресами проживання 13 поліцейських, під час яких вилучено грошових коштів на суму близько 5000 доларів та особисті речі пограбованих осіб", – уточнила речниця прокуратури Львівщини.

За інформацією журналістів "Форпосту", загалом затримали шість правоохоронців, однак після допитів трьох із них відпустили.

Раніше у Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з Військовою прокуратурою затримали на хабарі в 1 тис. дол. хірурга медичної служби Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.

 
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26 02 2017 13:20
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