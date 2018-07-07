Олег Сенцов написав листа: Почуваюся не так чудово, як може здатися

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов повідомив, що почувається "не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам".

"Я почуваюся нормально, незважаючи на 51 день (голодування - ред.), звичайно не так прекрасно, як може здатися деяким уповноваженим правозахисникам, моє здоров'я - кожен бачить те, що хоче бачити", - написав Сенцов українській актрисі Риммі Зюбіній, яка оприлюднила документ на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що листи, які надсилають йому, спочатку "читає цензор і інші зацікавлені особи, потім роздруковують і віддають мені і може не того ж дня".

"Потім я пишу відповідь і процедура повторюється у тому ж порядку. Так що якщо відповідь приходить через тиждень, це нормальна швидкість для цієї системи. Тому що звичайні паперові листи з України йдуть місяць і стільки ж назад. І губляться часто, на відміну від електронних", - відзначає Сенцов.

Політв'язень додав, що додзвонитися до нього "дуже складно".

"З-за кордону - один автомат на весь табір. Тому звичайно пробуйте, але не факт, що до мене дійде черга. Або взагалі такий дзвінок дозволять, ... така ситуація навколо мене", - додав він.

Нагадаємо, що Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

Російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити Сенцова.