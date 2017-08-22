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Олег Верняєв завоював для України "золото" на Універсіаді

Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв захистив своє звання чемпіона Універсіади і приніс Україні третє "золото" на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
Олег Верняєв завоював для України "золото" на Універсіаді Фото: enbw-dtbpokal.de

Після "срібла" в командних змаганнях Верняєв став чемпіоном студентських Ігор в особистому багатоборстві. Перше місце йому приніс результат у 88,300 бала, інформує Іsport.ua.

"Срібло" та "бронза" дісталися японцям Шого Нономурі (86,050) і Ватару Танігаві (85,700) відповідно.

Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів (83,525). В активі "синьо-жовтої" команди вже 7 нагород (3 золоті, 1 срібна і 3 бронзові).

Нагадаємо, що український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.

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22 08 2017 14:58
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