Олег Верняєв завоював для України "золото" на Універсіаді

Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв захистив своє звання чемпіона Універсіади і приніс Україні третє "золото" на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).

Після "срібла" в командних змаганнях Верняєв став чемпіоном студентських Ігор в особистому багатоборстві. Перше місце йому приніс результат у 88,300 бала, інформує Іsport.ua.

"Срібло" та "бронза" дісталися японцям Шого Нономурі (86,050) і Ватару Танігаві (85,700) відповідно.

Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів (83,525). В активі "синьо-жовтої" команди вже 7 нагород (3 золоті, 1 срібна і 3 бронзові).

Нагадаємо, що український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.