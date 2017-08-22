НОВИНИОлімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв захистив своє звання чемпіона Універсіади і приніс Україні третє "золото" на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олег Верняєв завоював для України "золото" на Універсіаді
Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів
Фото: enbw-dtbpokal.de
Після "срібла" в командних змаганнях Верняєв став чемпіоном студентських Ігор в особистому багатоборстві. Перше місце йому приніс результат у 88,300 бала, інформує Іsport.ua.
"Срібло" та "бронза" дісталися японцям Шого Нономурі (86,050) і Ватару Танігаві (85,700) відповідно.
Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів (83,525). В активі "синьо-жовтої" команди вже 7 нагород (3 золоті, 1 срібна і 3 бронзові).
Нагадаємо, що український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.
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22 08 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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