Олімпіади 2024 року і 2028 років офіційно пройдуть в Парижі та Лос-Анджелесі
Париж і Лос-Анджелес затвердили столицями літніх Олімпійських ігор 2024-го і 2028 років на початку липня, проте тоді не було вирішено, хто з них перший проведе Ігри, інформує ВВС. Претенденти мали домовитися про це самі.
31 липня оголосили, що Лос-Анджелес офіційно подав заявку на проведення Ігор у 2028 році.
На проведення Олімпійських ігор 2024-го і 2028 років також претендували Гамбург, Будапешт і Рим, але до остаточного списку вони не увійшли.
І Париж, і Лос-Анджелес вже двічі ставали господарями Ігор: Париж приймав Олімпіади в 1900-му і 1920 роках, а Лос-Анджелес - в 1932-му і 1984-му році.
Найближчі літні Олімпійські ігри пройдуть у 2020 році в Токіо.
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Як відзначав спортивний оглядач ВВС Алекс Кепстік, при тому, що конкуренція за право приймати у себе цю престижну спортивну подію стала більш запеклою, в останні роки кількість зацікавлених міст у проведенні Ігор зменшувалась.
У нинішніх перегонах за проведення літньої Олімпіади з дистанції зійшли Гамбург, Рим і Будапешт, а за право проведення зимової Олімпіади 2022 року боролися лише два міста.
Причини - це висока вартість проведення змагань і відсутність підтримки з боку населення.
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