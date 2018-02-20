Омелян: Угода про спільний авіапростір з ЄС має набути чинності не далі, як 2019 року "Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС набуде чинності", - Омелян

Угода про спільний авіапростір з Європейським Союзом має набути чинності не далі, як 2019 року.

Фото: dpa.com

Про це під час брифінгу сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН. "Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС набуде чинності", - зазначив Омелян. Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким передбачається затвердження плану заходів з підготовки до впровадження спільного авіаційного простору України з Євросоюзом. Додамо, що Лондон погодився поновити переговори з Іспанією з приводу підписання угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, які були припинені через проблему із Гібралтаром.

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