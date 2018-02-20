ПОЛІТИКА НОВИНИУгода про спільний авіапростір з Європейським Союзом має набути чинності не далі, як 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омелян: Угода про спільний авіапростір з ЄС має набути чинності не далі, як 2019 року
"Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС набуде чинності", - Омелян
Фото: dpa.com
Про це під час брифінгу сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
"Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС набуде чинності", - зазначив Омелян.
Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким передбачається затвердження плану заходів з підготовки до впровадження спільного авіаційного простору України з Євросоюзом.
Додамо, що Лондон погодився поновити переговори з Іспанією з приводу підписання угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, які були припинені через проблему із Гібралтаром.
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