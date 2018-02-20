Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Омелян: Угода про спільний авіапростір з ЄС має набути чинності не далі, як 2019 року

"Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС набуде чинності", - Омелян
Угода про спільний авіапростір з Європейським Союзом має набути чинності не далі, як 2019 року.
Омелян: Угода про спільний авіапростір з ЄС має набути чинності не далі, як 2019 року Фото: dpa.com

Про це під час брифінгу сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

"Наступний рік – остання дата, коли угода про спільний авіапростір з ЄС набуде чинності", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, що торік Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким передбачається затвердження плану заходів з підготовки до впровадження спільного авіаційного простору України з Євросоюзом.

Додамо, що Лондон погодився поновити переговори з Іспанією з приводу підписання угоди про відкрите небо між Україною та ЄС, які були припинені через проблему із Гібралтаром.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2018 15:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.