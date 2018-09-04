Омелян: ймовірний колапс через польоти Ryanair, про що заявляв "Бориспіль", це технічне питання

За словами міністра, для України компанія Ryanair є надважливою, щоб ввести правила жорсткої, але чесної конкуренції на українському авіаційному ринку

Міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив впевненість, що ірландський лоукостер Ryanair працюватиме в Україні, а ймовірний колапс через польоти Ryanair, про що заявляв аеропорт "Бориспіль", це технічне питання.

"Я радий, що контракт Борисполя і Львова підписаний, в мене немає жодних сумнівів, що Ryanair полетить. Цю дискусію щодо слотів, колапсу, ми чули цю сентенцію минулого року, коли аеропорту "Бориспіль" начебто загрожувало банкрутство. Слава Богу, цього немає – всі розвиваються. Я переконаний, що рішення буде знайдено – це технічне питання, яке точно не повинно бути предметом уваги чи громадськості чи президента, чи міністра інфраструктури чи уряду", – сказав він, передає "Радіо Свобода".

За словами міністра, для України компанія Ryanair є надважливою, щоб ввести правила жорсткої, але чесної конкуренції на українському авіаційному ринку.

Напередодні генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв’ю виданню "ЛІГАБізнесІнформ" заявив, що Ryanair може створити колапс в аеропорту "Бориспіль". Він вважає, що, прилітаючи в пікові години, літаки Ryanair "створять колапс в аеропорту і фізично не зможуть прилетіти і полетіти за бажані ними 35 хвилин". За його словами, Ryanair розпочав продаж квитків, не отримавши від "Борисполя" узгодження часових проміжків в аеропорту, коли можливе обслуговування.

Водночас міністр Омелян в цій ситуації не бачить нічого дивного.

"Буває таке, що компанії оголошують і дозволи отримують після оголошення на новий сезон. Тут нічого критично чи дивного немає", – сказав він.