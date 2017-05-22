ПОЛІТИКА НОВИНИРада Безпеки ООН зустрінеться у вівторок за зачиненими дверима задля обговорення останніх ракетних випробувань Північної Кореї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН обговорить ракетний запуск КНДР за зачиненими дверима
Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея
Фото: Reuters
"Рада Безпеки ООН планує зустрітися у вівторок за зачиненими дверима, щоб обговорити останні ракетні випробування Північної Кореї", - повідомляє Reuters.
Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея.
Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі.
Випробування провели за тиждень після того, як у КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.
Згодом, влада Північної Кореї відзвітували про успішно здійснений запуск балістичної ракети стратегічного призначення Букгиксон-2 класу "земля-земля".
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22 05 2017 09:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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