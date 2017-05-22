ООН обговорить ракетний запуск КНДР за зачиненими дверима

Рада Безпеки ООН зустрінеться у вівторок за зачиненими дверима задля обговорення останніх ракетних випробувань Північної Кореї.

"Рада Безпеки ООН планує зустрітися у вівторок за зачиненими дверима, щоб обговорити останні ракетні випробування Північної Кореї", - повідомляє Reuters.

Ініціаторами зустрічі виступили США, Японія і Південна Корея.

Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск. Вона пролетіла 500 км і впала в Японському морі.

Випробування провели за тиждень після того, як у КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.

Згодом, влада Північної Кореї відзвітували про успішно здійснений запуск балістичної ракети стратегічного призначення Букгиксон-2 класу "земля-земля".