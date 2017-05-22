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Кім Чен Ин похвалив корейських ракетників за вдалий пуск ракети

Кім Чен Ин залишився задоволений черговим запуском північнокорейської ракети
Влада Північної Кореї відзвітували про успішно здійснений запуск балістичної ракети стратегічного призначення Букгиксон-2 класу "земля-земля".
Кім Чен Ин похвалив корейських ракетників за вдалий пуск ракети Фото: KCNA

"Вищий керівник разом з військовими проаналізував результати запуску і висловив величезне задоволення від бездоганності пуску, назвавши його досконалим і стовідсотковим", - повідомляє "Новое время" з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Керівник КНДР зазначив, що ракета має "високий відсоток попадання" і є готовою стратегічною зброєю, яку необхідно направити до військових частин.

Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск.

Останній ракетний пуск КНДР здійснила тиждень тому - 14 травня, тоді була запущена ракета "Хвасон-12". Повідомлялося, що це був новий тип балістичної ракети і під час запуску була протестована її здатність нести велику ядерну боєголовку.

Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.

 

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