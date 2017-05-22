Кім Чен Ин похвалив корейських ракетників за вдалий пуск ракети
"Вищий керівник разом з військовими проаналізував результати запуску і висловив величезне задоволення від бездоганності пуску, назвавши його досконалим і стовідсотковим", - повідомляє "Новое время" з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.
Керівник КНДР зазначив, що ракета має "високий відсоток попадання" і є готовою стратегічною зброєю, яку необхідно направити до військових частин.
Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск.
Останній ракетний пуск КНДР здійснила тиждень тому - 14 травня, тоді була запущена ракета "Хвасон-12". Повідомлялося, що це був новий тип балістичної ракети і під час запуску була протестована її здатність нести велику ядерну боєголовку.
Ракета пролетіла 787 км і досягла висоти в 2111 км. Телеканал CNN повідомляв з посиланням на неназвані джерела, що ракета впала в 100 км від Владивостока. У міноборони Росії стверджували, що ракета пролетіла в 500 км від російського кордону.
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