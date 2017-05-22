Кім Чен Ин похвалив корейських ракетників за вдалий пуск ракети

Влада Північної Кореї відзвітували про успішно здійснений запуск балістичної ракети стратегічного призначення Букгиксон-2 класу "земля-земля".

"Вищий керівник разом з військовими проаналізував результати запуску і висловив величезне задоволення від бездоганності пуску, назвавши його досконалим і стовідсотковим", - повідомляє "Новое время" з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Керівник КНДР зазначив, що ракета має "високий відсоток попадання" і є готовою стратегічною зброєю, яку необхідно направити до військових частин.

Нагадаємо, 21 травня КНДР провела черговий ракетний пуск.