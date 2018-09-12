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ООС: 13 обстрілів, поранено одного військовослужбовця

За даними розвідки, 8 грудня, трьох окупантів знищено
Вчора, 8 грудня, окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
ООС: 13 обстрілів, поранено одного військовослужбовця Фото: kp.ua

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог, з мінометів калібру 82 мм, двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом, для обстрілів, противник використав 39 мін", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Упродовж минулої доби, ворог стріляв по наших позиціях ще й на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не відкривався", - йдеться у повідомленні.

У ході бойових дій, легко поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил. 

Від початку цієї доби, зі станкових гранатометів, противник провокував наших оборонців на підступах до Гнутового. Втрат серед українських військових немає.

За даними розвідки, 8 грудня, трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 7 грудня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще одного поранили.

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09 12 2018 10:40
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