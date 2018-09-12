ООС: 13 обстрілів, поранено одного військовослужбовця
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворог, з мінометів калібру 82 мм, двічі відкривав вогонь неподалік Кримського та один раз – поблизу Пісків. Загалом, для обстрілів, противник використав 39 мін", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Упродовж минулої доби, ворог стріляв по наших позиціях ще й на підступах до населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не відкривався", - йдеться у повідомленні.
У ході бойових дій, легко поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.
Від початку цієї доби, зі станкових гранатометів, противник провокував наших оборонців на підступах до Гнутового. Втрат серед українських військових немає.
За даними розвідки, 8 грудня, трьох окупантів знищено, а ще чотири особи зі складу збройних формувань Російської Федерації обліковані, як санітарні втрати.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 7 грудня, в результаті бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще одного поранили.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"