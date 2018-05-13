ООС: бойовики на Донбасі використовують новітні реактивні снаряди
Інформацію оприлюднив прес-центр Операції об'єднаних сил, посилаючись на бійців окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ, що тримають позиції поблизу Маріуполя.
Кілька днів тому українські позиції було обстріляно новітніми реактивними снарядами. Вони мали посилене фугасне начиння та залишили за собою великі вирви.
Всі уламки після цього обстрілу військовослужбовці ретельно позбирали та віддали в спеціалізовану лабораторію для проведення відповідних експертиз.
"Ми виявили хвостовики ракет не притаманні звичайним боєприпасам. На відміну від радянських зразків, які раніше використовували російсько-окупаційні війська, ці хвостовики мали зовсім інший вигляд та кріплення. Також знайшли уламки з відповідним маркуванням. Все задокументовано та передано до спеціальних структур Міністерства оборони України", - розповів один з військових.
Крім обстрілів, російсько-окупаційні війська проводять масове мінування забороненими боєприпасами української землі, в тому числі в "сірій зоні", зазначили в прес-службі ООС.
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